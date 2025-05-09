Bodrum'da Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Artırıldı

Bodrum'da ormanlara giriş yasaklandı, jandarma termal dronla kuş uçurtmuyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 Mayıs itibariyle başlayan orman yasağının ardından jandarma ekipleri teyakkuza geçti.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sahaya inen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen ve Kumköy Mahalleleri'nde termal drone destekli denetimler gerçekleştirdi.

Ormanlık bölgelerin iç kesimlerine kadar ilerleyen ekipler, muhtemel yangın riskine karşı hem havadan hem karadan kontrol sağladı. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ile İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan da katıldı. Kaymakam Çit, sahadaki çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Ateş yakmayın, kaynak yapmayın"

Denetimler sonrası konuşan Kaymakam Mustafa Çit, Bodrum'da tüm kurumların orman yangınlarına karşı birlikte hareket ettiğini vurguladı. "Her türlü denetimimiz var. Jandarmamız, orman teşkilatımız, İHA'larımız her gün sahada. Vatandaşlarımızdan beklentimiz net: Bahçelerinde ateş yakmasınlar, piknik yapmasınlar. Kaynak yapmak bile şu anda büyük risk taşıyor" dedi.

Geçen yıl yaşanan bazı yangınların ihmallerden kaynaklandığını hatırlatan Çit, "Araçlarımızda yangın söndürme tüpü bulundurmak basit ama hayati bir önlem. Bodrum hepimizin, birlikte koruyacağız" diye konuştu.