Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgar etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve rüzgarla yayılan yangının önü ekipler tarafından kesilirken, alevlerin kontrol altına alınması çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İçerisinden yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı AVM'nin boşaltıldığı ve kapatıldığı öğrenildi. Alevler, dağın yamacına doğru ilerledi. Arazinin sarp ve kayalık olması yangının kontrol alınmasını zorlaştırırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının önü kesilirken, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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