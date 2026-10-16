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Bodrum'da motosikletin çarptığı 56 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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Bodrum'da motosikletin çarptığı 56 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı 56 yaşındaki yaya, kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dün akşam Turgutreis'ten Bodrum yönüne giden motosikletin Akçaalan'da yayaya çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Turgutreis'ten Bodrum yönüne giden B.A. idaresindeki 48 AGS 794 plakalı motosiklet, Akçaalan mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Özyıldırım (56) adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı. Ağır yaralanan ve kan kaybettiği görülen yayanın yardımına vatandaşlar koştu. İhbarın ardından sağlık, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Motosikletlinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan yaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bodrum'da meydana gelen kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin yaya çarpması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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