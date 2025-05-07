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Bodrum'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı

Bodrum'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile cip çarpıştı. Motosikletin sürücüsü ve yolcusu metrelerce savrularak yere düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki 2 kişinin metrelerce savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevat Şakir Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin T. yönetimindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet, sollama yaptığı esnada Ceylan B. idaresindeki 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin T. ile arkasındaki yolcu Osman A. metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin sollama yaptığı sırada hızla gelen ciple çarpıştığı, ardından iki kişinin savrularak yere düştüğü anlar net şekilde görülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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