Haberler

Bodrum'da kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Çağlar Taşin olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosikletin kontrolden çıkması sonucu park halindeki otomobile çarparak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde Bitez Mahallesi 1516 Sokak'taki süratli şekilde seyreden Çağlar Taşin idaresindeki 34 FSM 839 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Taşin, otomobil ile yol kenarındaki demir çit arasına sıkıştı. Bir süre sonra bölgeden geçen vatandaşlar kazayı fark edip ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Taşin'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

