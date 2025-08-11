Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet kazası sonucu ağır yaralanan sürücü Emrah Çimentepe, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 27 Temmuz günü geçirdiği kaza sonucu ağır şekilde yaralanan sürücü, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Temmuz sabahı Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden 46 yaşındaki Emrah Çimentepe, çöp konteynerine çarptı. Kaskı takılı olduğu bildirilen sürücü, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşçı olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Emrah Çimentepe, yaklaşık 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesinin defnedilmek üzere Denizli'nin Sarayköy ilçesine gönderildiği bildirildi.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Caddede seyreden Çimentepe'nin gidon hakimiyetini kaybederek çöp konteynerine çarptığı görülüyor. Ağır yaralanan Emrah Çimentepe'nin yardımına minibüs şoförü ve çevredeki vatandaşların koşması görüntüye yansıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
