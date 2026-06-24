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Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyreden motosiklet, önünde dönüş yapmaya çalışan başka bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüleri E.G. ve M.N.A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen motosiklete, diğer motosikletin çarpması ve sürücülerin yola savrulması yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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