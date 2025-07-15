Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı

Bodrum'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Aspat Kalesi açıklarında kayalıklara çarpan 39 metre boyundaki Monte Carlo isimli motoryat için kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan 39 metre boyundaki motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aspat Kalesi açıklarında seyreden Monte Carlo isimli 39 metre boyundaki lüks motoryat, Köcek Sığlığı olarak bilinen kayalıklara çarptı. Çarpma sonucu ön kısmı kayalıkların üzerine çıkan motoryattaki 7 kişi, ekiplerce tahliye edildi. Hasar alan yat için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yat, kurtarıldıktan sonra tamir için tersaneye çekilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor

Silah bırakmaya başlayan PKK'dan çok konuşulacak "Öcalan" şartı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.