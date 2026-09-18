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Bodrum’da İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bingöl Emniyet Müdürü oldu

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Bodrum’da İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bingöl Emniyet Müdürü oldu
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Bodrum’da suçla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki suç oranının ciddi anlamda düşürülmesini sağlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Bingöl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Bodrum'da suçla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla ilçedeki suç oranının ciddi anlamda düşürülmesini sağlayan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Bingöl Emniyet Müdürü olarak atandı. Darendeli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü olduktan sonra Bodrum'dan ilk kez İl Emniyet Müdürü çıktı.

Görev yaptığı süre boyunca sahadaki çalışmaları yakından takip eden Darendeli, suç ve suçluyla mücadeleye yönelik operasyonların yanı sıra önleyici güvenlik uygulamalarına da ağırlık verdi. Ekiplerin çalışmalarını koordineli şekilde yürüten Darendeli, Bodrum'un güvenliğine yönelik başarılı uygulamalarıyla dikkat çekti.

Vatandaş ve esnafla kurduğu yakın iletişimle de öne çıkan Darendeli, sorunları yerinde dinleyerek emniyet teşkilatı ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlenmesine önem verdi. Bu yaklaşımı nedeniyle Bodrum halkı tarafından benimsenen Darendeli, ilçede "Devletin gülen yüzü" olarak anıldı.

Bodrum'daki görev süresini tamamlayan Darendeli'nin Bingöl Emniyet Müdürlüğü görevine atanması ilçede de dikkat çekti. Darendeli, geride suçla mücadelede elde edilen önemli sonuçlar, başarılı operasyonlar ve vatandaşlarla kurduğu güçlü iletişim bırakarak yeni görev yerine uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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