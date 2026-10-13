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Bodrum'da huzur operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi

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Bodrum'da huzur operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 30 Eylül-12 Ekim tarihlerinde düzenlediği huzur operasyonlarında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yakalanan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği huzur operasyonlarında ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede huzur ve güven ortamının devamlılığı, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 30 Eylül - 12 Ekim tarihlerinde çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde, adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 Airsoft havalı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 734 fişek, 19 kartuş, 2 bıçak ve 1 teleskopik jop ele geçirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde gözaltına alınan O.A. ve A.M.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda yakalanan T.C, E.T, A.Ö. ve N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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