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Bodrum'da Hortum Paniği: Korku Dolu Anlar

Bodrum'da Hortum Paniği: Korku Dolu Anlar
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Merkez Marina bölgesinde aniden ortaya çıkan hortum, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum kısa sürede etkisini gösterirken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Merkez Marina bölgesinde bir anda ortaya çıkan hortum, ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Tepecik Mahallesi'nde, limana yakın bir bölgede ortaya çıkan hortum, çevredeki vatandaşları ve yat sahiplerini paniğe sevk etti. Kısa sürede etkisini gösteren hortum hızla yükseldi. Hortum, limana ulaşmadan etkisini kaybetti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, bazı vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde hortumun kısa süre içinde yükselip ardından dağıldığı ve çevredeki insanların panik anları yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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