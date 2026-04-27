Bodrum'da 40 göçmen: 4 tutuklama

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir botta 40 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz 23 Nisan günü Karaada açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot durdurulmuş, bot içinde 40 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda U.U., A.Ö., E.B., ve A.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Devam eden çalışmalarda T.M. ve U.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, U.U., A.Ö., T.M. ve U.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
