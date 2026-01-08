Karaya vuran ve batan teknelerde büyük hasar meydana geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı tekneler battı, kimileri de karaya sürüklendi.

İlçede 2 günden bu yana etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bitez Koyu'nda yaklaşık 6 metre boyundaki yelkenli kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Ortakent Azmağı'nda da ipi kopan bir kayık başka bir kayığa çarptı. Olayda 2 kayık da hasar aldı. Azmakta 5 metre boyundaki bir kayığın da sulara gömüldüğü görüldü. Torba Mahallesi'nde de 12 metre boyundaki ahşap tekne, bağlı olduğu iskeleye çarparak hasar alıp battı. Teknenin çarptığı iskelenin de hasar aldığı gözlendi. - MUĞLA