Karaya vuran ve batan teknelerde büyük hasar meydana geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok tekne hasar gördü, bazıları battı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkileyerek çeşitli kazalara yol açtı.
İlçede 2 günden bu yana etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bitez Koyu'nda yaklaşık 6 metre boyundaki yelkenli kıyıya sürüklenerek karaya vurdu. Ortakent Azmağı'nda da ipi kopan bir kayık başka bir kayığa çarptı. Olayda 2 kayık da hasar aldı. Azmakta 5 metre boyundaki bir kayığın da sulara gömüldüğü görüldü. Torba Mahallesi'nde de 12 metre boyundaki ahşap tekne, bağlı olduğu iskeleye çarparak hasar alıp battı. Teknenin çarptığı iskelenin de hasar aldığı gözlendi. - MUĞLA