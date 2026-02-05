Bodrum'da fırtına 80 kilometre hıza ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtınanın hızı 80 km ulaşırken, denizde ve dalgalar oluşurken feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Marmaris arasında fırtına beklendiğini duyurmuştu. Öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar 80 km'ye kadar ulaşınca fırtınaya dönüştü. Fırtınada oluşan dalgalar hem denizde hem de karada zor anlar yaşatmaya başladı.

Bodrum'da feribot seferleri iptal

Fırtına nedeniyle Bodrum- Datça arası feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreyi buldu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. - MUĞLA