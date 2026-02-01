Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, denizde korku dolu anlara neden oldu. Gümbet Koyu'nda demirli tekneler, şiddetli rüzgârın etkisiyle yaprak gibi savrularak kıyıya sürüklendi. Teknelerin çarpıştığı sırada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

FIRTINA SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından Bodrum'da beklenen hava koşulları sabah saatlerinde etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Gümbet Koyu'nda demirli bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli tekne kıyıya sürüklendi. Daha fazla hasar oluşmaması için tekneler karaya bağlanarak sabitlendi.

TEKNELER BİRBİRİNE ÇARPTI

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte bir motoryat ile bir yelkenli daha demirlerinden koparak kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gelen tekneler, kısa süreli paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan deniz araçları karaya vururken, bazı tekneler birbirine çarptı.

DENİZCİLER HASARI ÖNLEMEK İÇİN SEFERBER OLDU

Denizcilerin teknelerinin daha fazla zarar görmemesi için verdiği yoğun çaba cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Koyda demirli yaklaşık 20 metre uzunluğundaki başka bir motoryatın da kıyıdan 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü.

8 DENİZ ARACI ZARAR GÖRDÜ

Gümbet Koyu'nda ayrıca 5 metrelik iki sandalın su aldığı, bir şişme botun ise kıyıya sürüklendiği gözlendi. Yaşanan fırtına nedeniyle koyda toplam 8 deniz aracı kıyıya vurdu.