Bodrum'da eski sevgilisini bıçaklayarak yaralayan saldırgan tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski sevgilisini 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan saldırgan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eski sevgilisini 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan saldırgan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında işinden çıkıp Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine giden Güler B. (54), evinin önünde eski erkek arkadaşı E.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisi devam ederken, olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
E.K.'nın ifadesinde saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA