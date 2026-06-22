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Bodrum'da bıçaklı saldırgan paniği

Bodrum'da bıçaklı saldırgan paniği
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanayi sitesinde kavgaya karıştıktan sonra ekmek bıçağıyla esnafa saldıran alkollü şahıs, esnaf tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırgan hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sanayi Sitesi'nde kavgaya karıştıktan sonra çevredeki esnaflara ekmek bıçağıyla saldıran şahıs, sanayi esnafı tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sanayi Sitesi'ne hafif ticari araçla gelen B.Y. adlı şahıs, önce eski zabıta amiri olduğu öğrenilen sanayi esnafıyla bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı. Olaya müdahale eden esnafa kızan B.Y., bir süre sonra aracıyla süratli bir şekilde tekrar olay yerine geldi. Bir reklam işletmesine bıçakla girmeye çalışan saldırganı fark eden esnaf, kapıyı kapatarak kurtuldu. B.Y., bu kez yandaki işletmeye girip bıçakla saldırıda bulunmaya çalıştı. Kepengi kapatan işletme çalışanları, demir sopalarla kendilerini kurtarmak için çabaladı. Sopa ile saldırganın koluna vuran esnaf, daha sonra bıçağı alıp saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Kolundan yaralanan B.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.Y.'nin 2.7 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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