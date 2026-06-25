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Uygulamadan kaçarken polisi ve motosikletliyi yaraladı

Uygulamadan kaçarken polisi ve motosikletliyi yaraladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.Y., bir polis memuru ve motosikletliyi yaraladıktan sonra kaçtı. Yakalanan sürücünün 0.66 promil alkollü olduğu belirlenirken, 330 bin TL ceza kesildi ve otomobili 60 gün trafikten men edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uygulama noktasından kaçarken bir polis ve motosikletliyi yaralayan 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Gümbet Ayaz Caddesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, önce yaya polis memuruna çarparak hafif şekilde yaraladı. Durmayıp devam eden sürücü, motosiklete çarpıp motosikleti direkle otomobil arasına sıkıştırdı. Kaçmaya devam eden sürücü, önündeki otomobile de çarpıp kaçmaya devam etti. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan N.Ç., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı otomobil, Eskiçeşme Mahallesi Onur Sokak'ta park halinde bulundu.

Polis ekipleri otomobil ve çevresinde yaptığı inceleme sonrası otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 19 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü A.Y. yakalandı. 0.66 promil alkollü olduğu belirlenen A.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan A.Y.'ye trafik ekipleri tarafından 330 bin TL cezai işlemin uygulandığı, otomobilin 60 gün trafikten men edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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