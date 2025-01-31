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Bodrum'da Düzenlenen Operasyonda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Düzenlenen Operasyonda 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri, İçmeler mevkiinde düzensiz göçmenlere yönelik düzenledikleri operasyonda 18 göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin denize çıkış hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15 K. Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda 4'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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