Bodrum'da Dümen Arızası Geçiren Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Dümen Arızası Geçiren Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yapan yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak Aspat Koyu'na demirletildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yapan ve itinde 2 kişi bulunan yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaincir açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Aspat Koyu'nda emniyetle demirletildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
