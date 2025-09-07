Bodrum'da Dümen Arızası Geçiren Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dümen arızası yapan yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak Aspat Koyu'na demirletildi.
Bodrum Karaincir açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki yelkenli tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Aspat Koyu'nda emniyetle demirletildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa