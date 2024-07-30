Bodrum'da çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin arasında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Gümbet Mahallesi'nde otluk alanda bugün yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa zamanda yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, bahçe hortumları ve kovalarla alevleri söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar, bölgeden geçen bir su tankeriyle de söndürme çalışması yaptı. Alevlerin yol kenarında park halindeki otomobile yaklaşması üzerine otomobil vatandaşlar tarafından kol gücüyle kenara çekildi.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi olay yerine geldi. İtfaiye ve vatandaşların çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ayrıca yangın söndürme helikopteri de bir sortiyle söndürme çalışmasına katıldı.

Yangında Tepe Taksi mevkisindeki otluk alan tamamen yanarken alanda bulunan bazı ahşap malzemeler ve tahtalar zarar gördü. - MUĞLA