Bodrum'da Arıza Yapan Tekne Çatal Adası'na Oturdu, Üç Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde arıza yapan bir tekne, rüzgarın etkisiyle Çatal Adası kıyısına oturdu. İçinde bulunan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yapan ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenerek adanın kıyısına oturdu. Çarpma ya da yaralanma yaşanmaması için tekneden karaya çıkan 3 vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Teknenin, yapılacak çalışmaların ardından bölgeden çıkarılacağı öğrenildi. - MUĞLA

