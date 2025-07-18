Bodrum'da Annesini Öldüren Genç 24 Yıl Hapis Cezası Aldı

Bodrum'da Annesini Öldüren Genç 24 Yıl Hapis Cezası Aldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 16 yaşındaki D.D., annesiyle yaptığı tartışmanın ardından bıçakla annesini öldürdü. Mahkeme, D.D.'ye 24 yıl hapis cezası verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındayken annesinin boğazını keserek öldüren genç, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Kasım 2023 günü Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde meydana geldi. Figen Bezmez (47), boşandığı eşinden olan oğlu D.D.'yi (16) görmek için oturduğu eve gitti. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

O esnada evin önünde bulunan Bezmez'in arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bezmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın davası Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken 5'nci duruşmada karar çıktı. D.D.'nin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden gelen akıl sağlığına ilişkin raporunda, "Fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu TCK 32'inci maddesi kapsamında bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

D.D., karar duruşmasında pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, katil zanlısına indirim uygulamayarak 24 yıl hapis cezası verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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