Haberler

Bodrum'da akrabalar birbirine girdi: 1 tutuklama

Bodrum'da akrabalar birbirine girdi: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralanırken, tutuklanan zanlının daha önce sabıkası olduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Aralık Salı günü Kumköy'de meydana geldi. Kumköy - Pınarlıbelen yolunda, yağmur altında bekleyen H.B., iddiaya göre motosikletle bölgeden geçen E.U.'ya laf attı. Bunun üzerine ikili arasında münakaşa başladı. Daha sonra bölgeye gelen hafif ticari araçtan inen A.T., akrabası H.B.'nin elindeki bıçağı almaya çalışıp itekledi. Çıkan olayda H.B., A.T.'yi belinden bıçakladı.

Hafif ticari araçta bulunan M.D. ile motosikletli E.U., kavgaya müdahale edip H.B.'yi etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T., montunu çıkarıp attıktan sonra 2 kişi tarafından tutulan H.B.'ye tekmeler attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen H.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan A.T.'nin ise durumunun ağır olduğu ve ameliyatının ardından tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Silahlarımız hazır' diyen Trump'a yanıt: ABD'nin müdahalesi tüm bölgede kaosa yol açar

Gerilim tırmanıyor! İran'dan "Silahlarımız hazır" diyen Trump'a yanıt
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolarları çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti

44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı kapandı
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza

Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor