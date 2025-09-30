Haberler

Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Gözaltına Alındı

Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kaçakçı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 24 düzensiz göçmen ile 5 çocuk yakalandı. İki kişi göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı. Göçmenler arasında bulunan 2 kişi göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Limana getirilen göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan iş arayan gençlere müjde! Kontenjan 150 bine çıkarıldı

Erdoğan'dan gençlere müjde geldi! Kontenjan 150 bine çıkarıldı
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi

ABD ve Rusya'nın uykularını kaçıran görüntü! Uzaya kadar çıkabiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.