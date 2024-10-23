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Bodrum açıklarında tekne makine arızası nedeniyle yardım çağrısı yapıldı

Bodrum açıklarında tekne makine arızası nedeniyle yardım çağrısı yapıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden 30 metre boyundaki lüks tekne, makine arızası nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı hızlı tahlisiye botu, çağrı yapılan bölgeye ulaşarak tekneyi emniyetle Bodrum'a getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

Bodrum Karaada açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki lüks tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Açık denizde sürüklenen 30 metre boyundaki tekne bota yedeklenerek Bodrum'a emniyetle demirledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Acil Durum Denizcilik Güvenlik 3-sayfa Bodrum Yaşam

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