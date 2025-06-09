Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre boyundaki tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa