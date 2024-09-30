Bodrum Açıklarında Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 9 metre boyundaki özel tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarıyla kurtarılarak Bodrum Bitez koyuna yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel tekne açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Bitez koyuna emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA