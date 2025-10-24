Haberler

Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olayda 1'i çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batarken 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Can pazarının yaşandığı olayda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Ortakent sahiline vurdu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin toplamda 1'i çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaştığı öğrenildi. Teknede kaç kişi olduğu henüz bilinmezken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
