Bodrum Açıklarında FETÖ/PDY Şüphelileri Yakalandı

Bodrum açıklarında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan FETÖ/PDY üyesi 9 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin denize Aydın'ın Didim ilçesinden açıldığı ve geçişi organize eden bir kişi ile birlikte gözaltına alındıkları bildirildi.

Yunan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü FETÖ/PDY şüphelileri, Bodrum açıklarında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Yalıkavak açıklarında hareketli bir lastik bot tespit etti. Durumundan şüphelenilen bot, Türk karasularını terk etmeye çalıştığı sırada yakalandı. Bottaki 9 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum'a getirildi. Şüphelilerin denize Aydın'ın Didim ilçesinden denize açıldıkları ve yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları anlaşıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle ordudan ihraç edilen ve yurtdışı çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden 2'si albay 4'ü üsteğmen ve 2'si astsubay olmak üzere toplam 8 kişi ile yasadışı geçiş girişimini organize eden 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
