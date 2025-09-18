Haberler

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik tarafından lastik botta 1 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen, işlemleri için Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-71) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
