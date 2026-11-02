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Bodrum açıklarında deniz sınırını geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı

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Bodrum açıklarında deniz sınırını geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deniz sınırını yüzerek aşmaya çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmen, işlemlerinin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü, ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından deniz sınırını yüzerek aşma girişiminde bulunan bir kişi tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yakalanarak botu alınan göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Göçmenin daha sonra Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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