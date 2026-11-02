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Bodrum açıklarında bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Bodrum açıklarında bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bodrum açıklarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı, olayla bağlantılı 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı, olayla bağlantılı 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Bodrum açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik botları (TCSG-901 ve KB-71) tarafından durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin karada yürüttüğü takibat neticesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile müştereken düzenlenen operasyonda 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi daha yakalandı. Gözaltına alınan toplam 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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