Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı ve Bodrum Gümbet'e yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa