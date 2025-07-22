Bodrum Açıklarında Arıza Yapan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yaşayan 10 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı. İki kişiyle birlikte kurtarılan tekne, emniyete alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında makine arızası yaşayan 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa