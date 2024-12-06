Bodrum Açıklarında 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 8 düzensiz göçmen yakalanarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından içerisinde göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot tespit etti. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA