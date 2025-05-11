Bodrum Açıklarında 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta bulunan 2'si çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2'si çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 2'si çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa