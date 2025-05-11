Bodrum Açıklarında 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 2'si çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 2'si çocuk 4 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA