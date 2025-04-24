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Bodrum Açıklarında 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalanarak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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