Bodrum Açıklarında 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA