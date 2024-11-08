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Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından yakalanan 33 düzensiz göçmen arasında 11 çocuk bulunuyor. Göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 11'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 11 çocuk yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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