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Bodrum Açıklarında 30'u Çocuk 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 30'u Çocuk 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı lastik bot üzerinde 30'u çocuk toplam 65 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevkedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından 3 ayrı lastik botta 30'u çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Bodrum Çocuk

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