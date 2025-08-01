Bodrum Açıklarında 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla şişme kanoda bulunan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında şişme kanoda 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Önceki gün sabaha karşı Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından şişme kanoda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından hareketli şişme kano durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa