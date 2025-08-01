Bodrum Açıklarında 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla şişme kanoda bulunan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında şişme kanoda 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Önceki gün sabaha karşı Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından şişme kanoda bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-71) tarafından hareketli şişme kano durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...

Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyen araç sahiplerini...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an

Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.