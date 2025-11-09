Haberler

Bodrum Açıklarında 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik bottaki 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. İhbarın ardından Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
