Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak limana getirildi.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

