Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
