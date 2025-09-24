Haberler

Bodrum Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen ve 7 çocuk yakalandı. Ekipler, göçmenleri limana getirerek gerekli işlemleri başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Denizde hareket halindeki fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
