Bodrum Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 7'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Denizde hareket halindeki fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı.

Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA