Bodrum Açıklarında 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen ve 7 çocuk yakalandı. Ekipler, göçmenleri limana getirerek gerekli işlemleri başlattı.
Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) bölgeye hareket etti. Denizde hareket halindeki fiber karinalı lastik bot ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen ile beraberinde 7 çocuk yakalandı.
Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa