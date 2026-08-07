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Çanakkale'de İlaçlama Faciası: 9 Yaşındaki Yusuf Talha Toprağa Verildi

Çanakkale'de İlaçlama Faciası: 9 Yaşındaki Yusuf Talha Toprağa Verildi
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Çanakkale'de komşusunun böcek ilaçlaması sonrası zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi gözyaşları içinde defnedilirken, annesi hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Çanakkale'de iddiaya göre komşusunun evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlenme sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yusuf Talha gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 5 Ağustos'ta Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı'nda bulunan bir dairede meydana geldi. Baba Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Hastane de yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çanakkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören anne Sevda Çanlı'nın tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf Talha Çanlı'nın cenazesi Dumlupınar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenazenin başından ayrılmayan Yusuf Talha'nın arkadaşları cenaze namazında da en ön safta yer aldı. Cenaze namazından ardından Talha'nın cenazesi Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Bozköy de defnedildi.

Baba Uğur Çanlı, "Evladım çok acı çekti. Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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