Böbrek Yetmezliği Olan Hastaya Hava Ambulansı Sevk Edildi

Böbrek Yetmezliği Olan Hastaya Hava Ambulansı Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde böbrek yetmezliği yaşayan Z.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde böbrek yetmezliği olan hastaya hava ambulansı çağırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde ikamet eden ve böbrek yetmezliği olan Z.S. rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.S., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan Z.S., Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Transfer bitti! Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek

Aracı buraya çekilenler dikkat! Hepsi satılacak, gelir devlete kalacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.