Böbrek Yetmezliği Olan Hastaya Hava Ambulansı Sevk Edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde böbrek yetmezliği olan hastaya hava ambulansı çağırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde ikamet eden ve böbrek yetmezliği olan Z.S. rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.S., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan Z.S., Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KONYA