BM Özel Raportörü Albanese'den İsrail'e Sumud Filosu tepkisi: "Sınır tanımayan apartheid"

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sulardaki müdahalesine tepki göstererek, "Sınır tanımayan apartheid" dedi.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahalesine tepki gösterdi. Albanese, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Yunanistan/Avrupa açıklarındaki uluslararası sularda gemilere saldırmasına ve bunları ele geçirmesine nasıl izin verilebiliyor? Apartheid rejimi uygulayan İsrail ve soykırımcı liderleri hakkında ne düşünürseniz düşünün, bu olay Avrupa'da şok dalgaları meydana getirmelidir. Sınır tanımayan apartheid" ifadelerine yer verdi.

İsrail Donanması, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla geçen hafta İtalya'nın Sicilya Adası yakınlarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmişti. İsrail askerleri, 31'i Türk vatandaşı olmak üzere 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22'sine çıkmış ve 175 aktivisti gözaltına almıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı