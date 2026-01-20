Haberler

Buzlanma ve fırtına kazaları beraberinde getirdi

Buzlanma ve fırtına kazaları beraberinde getirdi
Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yoğun buzlanma ve fırtına, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine yol açarak birçok trafik kazası meydana getirdi. İki hafif ticari aracın ve bir tırın kazaya karıştığı olaylarda can kaybı yaşanmadı, ancak maddi hasar oluştu. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yoğun buzlanma ve fırtına, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazalar meydana geldi. İlk kazada buzlanan yolda bir tır kontrolden çıkarak yol kenarında durabildi. Diğer iki kazada ise hafif ticari araçların kaygan zemin nedeniyle savrulduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerlerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Ekipler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yollarda önlem aldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren buzlanma ve fırtına nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

