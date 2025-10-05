Bitlis'te Yasa Dışı Keklik Ticareti: 90 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Bitlis'te bir çadır içerisinde ele geçirilen kınalı keklikler doğaya salınırken çadır sahibine cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Müdürlüğüne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Tatvan kırsalında bir çadırda keklik ticareti yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçildi. Ekipler, kolluk kuvvetleriyle birlikte belirtilen alana düzenledikleri operasyonda, bir çadır içerisinde 90 adet kınalı keklik bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından kekliklerin yasa dışı ticaret amacıyla tutulduğu belirlendi. Çadır sahibi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem uygulanırken sağlıklı oldukları tespit edilen keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİTLİS